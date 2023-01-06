ПВТ запускает в детских садах пилотные проекты по робототехнике

Парк высоких технологий запускает в детских садах пилотные проекты "Робоалгоритмика" и "Лаборатория открытий". Об этом рассказала заместитель начальника отдела образовательной деятельности администрации Парка высоких технологий Наталья Карлюкевич в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого".

Парк высоких технологий активно участвует в создании в Беларуси уникальной системы подготовки кадров для IT-отрасли. "Дошкольники с пяти лет изучают основы информатики без использования компьютера в рамках проекта "Информатика без розетки". Сегодня это 8,5 тыс. дошкольников со всех регионов страны", - заметила Наталья Карлюкевич.

По ее словам, для проверки эффективности этой программы была разработана специальная диагностика. В 2021-2022 годах в детских садах провели эксперимент. В результате оказалось, что дети, которые посещают кружок, по всем направлениям развития логического мышления, когнитивных способностей, познавательного интереса к учебе набрали в 2,5 раза больше баллов, чем те ребята, которые не участвовали в проекте.

"У нас разработаны еще два проекта. Дети изучают робототехнику в рамках проекта "Робоалгоритмика". И наука для малышей - проект "Лаборатория открытий". Это пилотный проект, дети изучают основы физики. "Робоалгоритмика" с этого года пошла в детских садах. Исходя из того, что проект еще молодой, то детских садов у нас немного. И мы сейчас активно начинаем развивать эти два направления", - рассказала замначальника отдела образовательной деятельности.