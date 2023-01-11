Intel восстановила доступ к скачиванию своего софта в Беларуси и России

Intel предоставила возможность пользователям из Беларуси и России скачивать драйверы и фирменные приложения компании с официального сайта.

Стоит отметить, что такая опция была заблокирована в феврале 2022 года, поэтому пользователям приходилось искать драйверы в других местах. Или же приходилось использовать VPN для обхода блокировки.

Сейчас драйверы можно скачивать прямо с официального сайта. Или можно загрузить приложение Intel Driver & Support Assistant, которое самостоятельно обновит драйверы.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 