Intel восстановила доступ к скачиванию своего софта в Беларуси и России

Intel предоставила возможность пользователям из Беларуси и России скачивать драйверы и фирменные приложения компании с официального сайта.

Стоит отметить, что такая опция была заблокирована в феврале 2022 года, поэтому пользователям приходилось искать драйверы в других местах. Или же приходилось использовать VPN для обхода блокировки.

Сейчас драйверы можно скачивать прямо с официального сайта. Или можно загрузить приложение Intel Driver & Support Assistant, которое самостоятельно обновит драйверы.