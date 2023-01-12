В 2022 году по всему миру было украдено криптовалюты на $3,5 миллиарда

По итогам 2022 года суммарный объём краж цифровых активов с различных блокчейн-платформ составил $3,5 млрд, подсчитали эксперты Slowmist Hacked и Atlas VPN. Были поставлены очередные антирекорды как по объёмам похищенных средств, так и по числу инцидентов.

Больше всего средств было похищено из кроссчейн-мостов — служб, обеспечивающих автоматизированную связь между различными блокчейнами — по результатам 16 инцидентов «выручка» злоумышленников достигла $1,2 млрд. Ещё одним источником добычи киберпреступников стала инфраструктура Binance Smart Chain — на неё было произведено 76 атак, в результате которых хакеры похитили $870 млн. Наконец, 57 инцидентов коснулись рынка NFT, который принёс злоумышленникам $90 млн.

Эксперты подчеркнули, что в представленную ими статистику не вошли убытки, связанные с крахом криптовалютной биржи FTX — их суммарный объём пока не установлен. Активное развитие технологий блокчейна побудило активизироваться и злоумышленников, которых не остановило даже общее замедление рынка криптовалют. Всего в 2022 году на крипторынке был зафиксирован 301 связанный с киберпреступностью инцидент, и это рост на 27 % по сравнению с 2021 годом, хотя во второй половине прошлого года количество хакерских атак и относительно снизилось.