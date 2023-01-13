Объявлен новый набор в онлайн-школу #НаучиСвоихБлизких

МТС объявляет о начале набора новой группы в онлайн-школу #НаучиСвоихБлизких. Программа курса поможет людям старшего поколения освоить мобильные гаджеты. Особое внимание будет уделяться теме онлайн-безопасности — студенты третьего возраста получат практичные советы, как уберечь себя от действий мошенников в Сети.

На занятиях онлайн-школы #НаучиСвоихБлизких люди старшего поколения изучат полезные функции мобильных устройств. С помощью гаджетов они научатся искать необходимую информацию через поисковые системы, приобретать лекарства по выгодным ценам, оформлять подписку на издания онлайн и многому другому.

Кроме того, преподаватели онлайн-школы уделяют особое внимание основным правилам защиты цифровых данных и подробно расскажут о различных уловках, которые используют кибермошенники.

Курс рассчитан на 10 занятий, которые будут проходить 2 раза в неделю по 1,5 часа на платформе Zoom. Закрепить навыки и повторить пройденный материал можно с помощью видеоуроков, разработанных специально для онлайн-занятий. После прохождения онлайн-теста все учащиеся получат сертификат от МТС.

Чтобы стать слушателем онлайн-школы #НаучиСвоихБлизких необходимо зарегистрироваться в интернете или подойти в любой салон связи МТС. Обучение в онлайн-школе #НаучиСвоихБлизких — бесплатное.