В России выпустили первые мониторы собственного производства

Российская компания "Бештау электроникс" сообщила о выпуске первой партии мониторов под торговой маркой "Бештау". Модель M24FHD имеет диагональ 24" и оснащена матрицей IPS.

По словам производителя, на разработку монитора ушло около двух месяцев, при этом в процессе не были задействованы зарубежные специалисты. При этом в компании отказались назвать поставщиков комплектующих, сославшись на коммерческую тайну.

Первая партия общим объемом 10 тысяч устройств уже поставлена потребителям, которыми в основном выступают госучреждения. Пока неизвестно, будут ли продаваться мониторы в розничных сетях, а также их рекомендуемая стоимость.

Характеристики монитора "Бештау" M24FHD: