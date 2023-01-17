В России выпустили первые мониторы собственного производства

Российская компания "Бештау электроникс" сообщила о выпуске первой партии мониторов под торговой маркой "Бештау". Модель M24FHD имеет диагональ 24" и оснащена матрицей IPS.

По словам производителя, на разработку монитора ушло около двух месяцев, при этом в процессе не были задействованы зарубежные специалисты. При этом в компании отказались назвать поставщиков комплектующих, сославшись на коммерческую тайну.

Первая партия общим объемом 10 тысяч устройств уже поставлена потребителям, которыми в основном выступают госучреждения. Пока неизвестно, будут ли продаваться мониторы в розничных сетях, а также их рекомендуемая стоимость.

Характеристики монитора "Бештау" M24FHD:

  • Диагональ: 24"
  • Матрица и разрешение: IPS, 1920х1080 пикселей
  • Частота обновления: 75 Гц
  • Контрастность: 1000:1
  • Яркость: 250 кд/кв.м.
  • Угол обзора: 178°
  • Подключение: VGA, HDMI и DisplayPort
 

 

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Опубликовал: KVbot,

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