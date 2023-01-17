Bitget становится первой CEX, запустившей копитрейдинг на спотовом рынке

Ведущая биржа криптодеривативов Bitget стала первой платформой, запустившей копитрейдинг на спотовом рынке. Будучи первой биржей, предложившей копитрейдинг в 2020 году, Bitget усовершенствовала свой высоколиквидный и инновационный флагманский продукт, чтобы в 2023 году предоставить спотовым трейдерам такой же интуитивно понятный опыт.

Копитрейдинг является хорошей отправной точкой для новичков, чтобы синхронизировать свой торговый портфель с более опытным трейдером и увеличить шансы на прибыль. Кроме того, пользователям доступна большая прозрачность и гибкость торговли, поскольку копитрейдинг раскрывает подробную информацию о рентабельности инвестиций трейдеров, времени покупки и продажи, портфеле, а также предлагает пользователям настроить параметры «Максимальные инвестиции», «Стоп-лосс» и «Тейк-профит».

Копитрейдинг — флагманский продукт Bitget, упрощающий торговлю для новичков, позволяя им копировать сложные стратегии торговли фьючерсами с минимальными усилиями. По состоянию на декабрь 2022 года платформа копитрейдинга на рынке фьючерсов насчитывала более 80 000 трейдеров и 338 000 подписчиков.

Недавно запущенная функция копитрейдинга на спотовом рынке обеспечивает бесперебойную и удобную торговлю, предоставляя пользователям возможность копировать торговые стратегии и владеть криптовалютой. Пользователи могут просматривать профили трейдеров платформы, чтобы выбрать трейдера на основе его прибылей и убытков, рейтинга трейдеров и портфеля, зарегистрированного в системе. Копитрейдинг — это беспроигрышное решение, поскольку сделки подписчиков будут автоматически выполняться с ордерами трейдеров после подписки на них, а процент доли прибыли будет взиматься только тогда, когда прибыль будет получена от сделок. Эта функция также предлагает пассивный доход для успешных и опытных трейдеров.

Грейси Чен, управляющий директор Bitget, заявила: «Bitget была первой биржей, которая предложила копитрейдинг на рынке криптофьючерсов в 2020 году, и с тех пор он всегда был популярным продуктом. Успех платформы подтверждается цифрами, благодаря которым Bitget стала крупнейшей платформой для торговли криптовалютой. Мы гордимся тем, что расширяем продукт на спотовый рынок, так как это еще больше увеличит нашу аудиторию и предложения для социальной торговли, а также укрепит наши лидирующие позиции в криптопространстве».

«Bitget стремится предоставить пользователям максимально возможный опыт социальной торговли. Помимо совершенствования наших продуктовых предложений, Bitget также внедрила множество мер безопасности и защиты, включая хранение средств, доказательство резервов дерева Меркла и фонд в размере 300$ млн во время криптозимы, чтобы защитить средства пользователей на нашей платформе», — добавила Грейси Чен.