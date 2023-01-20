Приложения в Windows 11 могут перестать работать после восстановления системы

Microsoft признала новую ошибку, вызывающую проблемы с запуском приложений. Компания сообщила, что после восстановления системы на устройстве под управлением Windows 11 приложения, которые используют формат пакета MSIX, могут столкнуться со сбоями при запуске, зависанием и аварийным завершением работы. В частности, проблема затрагивает, как минимум, Notepad, Paint, Cortana, приложения Microsoft Office и Windows Terminal, но потенциально список может быть шире.

Эти приложения при запуске могут не отвечать или отображать сообщение об ошибке "Это приложение не может быть открыто". Ошибка затрагивает Windows 11 Home, Pro, Enterprise, Enterprise Multi-Session, Education и IoT Enterprise версии 22H2.

Microsoft не уточнила, работает ли она над исправлением ошибки, но сообщила несколько вариантов ее обхода. Пользователи, у которых возникли проблемы при запуске приложений, могут: