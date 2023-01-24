OpenAI поможет учителям выявлять школьников, "списывающих" у ChatGPT

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что в ближайшее время его компания представит инструмент для обнаружения текста, сгенерированного ChatGPT. Впрочем, по его словам, это решение не будет на 100% надежным.

Сэм Альтман высказался после того, как Департамент образования Нью-Йорка запретил школьникам и учителям доступ к чат-боту ChatGPT в школах города. Если же школе необходим доступ для изучения возможностей искусственного интеллекта, она может отправить соответствующий запрос.

Сэм Альтман не считает, что надо как-то ограничивать работу ChatGPT. Он высказал мнение, что людям просто надо принять факт появления нейросетей и научиться работать с ними. Он привел пример, что после появления калькуляторов их не стали запрещать на законодательном уровне. Вместо этого школам пришлось изменить подход к преподаванию математики и тестированию учеников.