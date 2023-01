Google сделал пасхалку на основе The Last of Us

В Google появилась пасхалка, на этот раз она посвящена недавно вышедшему сериалу The Last of Us, основанному на одноименной игре.

В The Last of Us мир столкнулся с глобальной пандемией, вызванной мутацией грибка кордицепс. Если в поиске ввести запрос с названием сериала, в результатах выдачи появится отдельная кнопка. С каждым нажатием на нее окно в браузере начнет "заражаться" кордицепсом. Пасхалка работает и на компьютерах, и на смартфонах.

Первый эпизод сериала вышел 15 января, в первый же день его посмотрели 4.7 млн зрителей.