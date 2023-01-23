Белорусские ученые разработали уникальную натрий-графеновую батарею для электромобилей

Генеральный директор НПЦ Национальной академии наук Беларуси по материаловедению Валерий Федосюк на выставке "Беларусь интеллектуальная" представил новую технологию — натрий-графеновую тяговую батарею для электротранспорта. Пока устройство было испытано на малом электротранспорте, на следующем этапе планируют задействовать электромобили.

"Есть первый прототип белорусской батареи на натрии. Это очень важная и нужная для страны инновационная разработка. Мы достигли примерно таких же параметров, как у литиевых батарей. Наши разработчики оценили, что теоретически на натрии можно обеспечить мощность, емкость и прочие необходимые параметры в 2.5-3 раза выше по сравнению с литием. Думаю, когда мы отладим технологию, так и получится. И на следующей выставке мы покажем более совершенную батарею", — сообщил Валерий Федосюк.

"Литий дорогой, месторождений мало, на всех его не хватит. А натрий есть в Беларуси. Для нас важно использовать отечественное сырье. Помимо натрия, в батарее есть аммиак, который тоже у нас производится, а также графен — модификация, которую мы получаем из закупаемого в России дешевого графита", — продолжил он. Валерий Федосюк также отметил, что белорусские ученые первыми в мире создали работающий прототип натриевых батарей.