В Медуниверситете разработали мобильное приложение для диагностики заболеваний

На выставке в БГМУ ко Дню белорусской науки представлены более 100 разработок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Их авторы — преподаватели всех факультетов БГМУ и студенты, делающие первые шаги в науке. В экспозиции можно увидеть учебники и пособия, практикумы и другую литературу, инструкции по применению, мобильные приложения, применяемые для диагностики заболеваний, например офтальмологического спектра, а также для обучения будущих и состоявшихся врачей.

Одно из них представляет собой атлас нормальной анатомии и каталог патологий в 3D. Атлас представлен в виде мобильного (iOS, Android) и веб-приложений. Пользователь может вращать модель на 360 градусов, рассматривать под любым углом и в любом масштабе внутри и снаружи. Все анатомические структуры имеют названия в соответствии с международной классификацией.

Представлена также интерактивная виртуальная система, предназначенная для отработки постановки диагноза, принятия клинических решений и развития клинического мышления ("виртуальный пациент") и т.д.