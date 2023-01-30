«Белтелеком» представил новые тарифные планы для бизнеса

В ассортименте тарифных планов услуг интернета по технологии GPON для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появились новые предложения – «Бизнес-комплект 40», «Бизнес-комплект 100» и «Бизнес-комплект 500».

Новинки актуальны тем, кому нужен надежный высокоскоростной интернет. Тарифные планы «Бизнес-комплект 40», «Бизнес-комплект 100» и «Бизнес-комплект 500» предусматривают доступ к сети Интернет на скорости 40/20 Мбит/с, 100/50 Мбит/с и 500/250 Мбит/с соответственно.

Ежемесячная абонплата без учета НДС для «Бизнес-комплект 40» составляет 33,9 руб, для «Бизнес-комплект 100» – 74,9 руб., и 299 руб. для «Бизнес- комплект 500».

С 25.01.2023 тарифные планы «Бизнес-комплект 60» и «Бизнес-комплект 80» переносятся в архив. Новые подключения на них производиться не будут, но существующие абоненты смогут продолжать ими пользоваться.