Intel закрыла программу поддержки RISC-V

Компания Intel без каких-либо предупреждений свернула инициативу Pathfinder, в рамках которой она собиралась поддерживать открытую архитектуру RISC-V, пишет The Register. Она была создана всего лишь около полгода назад.

На сайте Pathfinder появилось сообщение о немедленном прекращении программы. «Поскольку Intel не будет предоставлять никаких дополнительных выпусков или исправлений ошибок, мы рекомендуем вам как можно скорее перейти на сторонние программные инструменты RISC-V, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям в разработке», – говорится в этом уведомлении. Никаких дополнительных подробностей Intel не раскрыла.

Инициатива появилась в августе 2022 г. С ее помощью Intel внести свой вклад в развитие RISC-V как таковой, а также в производство микросхем на ее основе за счет единой интегрированной среды разработки и использования стандартных наборов инструментов. В рамках Intel Pathfinder разработчики предоставляют ядра RISC-V, IP-блоки и программные решения, которые можно развернуть на FPGA в унифицированной среде разработки для разработки и отладки. Также на заре проекта вскользь упоминалась возможность тестового производства чипов на заводе Intel.

Архитектура RISC-V является открытой и не требующей лицензионных выплат. За счет этого она пользуется высоким спросом среди разработчиков микросхем во всем мире. Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. К примеру, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.