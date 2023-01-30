27 февраля Honor представит новинки серии Magic 5

Honor запланировала проведение мероприятия 27 февраля во время MWC в Барселоне. Компания подтвердила, что представит серию Magic5 и сообщит о глобальном запуске Magic V. Появление складной модели вряд ли стало неожиданностью, поскольку Тони Ран, президент Honor EU, уже пообещал в интервью, что телефон появится в первом квартале 2023 года.

Мероприятие начнется в 13:30 (CET) и будет доступно для просмотра онлайн. Ожидается, что линейка Honor Magic5 будет включать в себя три телефона на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

Mobile World Congress — одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии и конгресс с участием руководителей операторов мобильной связи, продавцов по всему миру.