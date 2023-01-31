Microsoft выпустила обновленную версию Skype

Корпорация Microsoft выпустила обновленную версию своего мессенджера Skype сразу для всех поддерживаемых платформ. Апдейт сконцентрирован на мобильных приложениях Skype – они получили больше всего новшеств. Настольные версии мессенджера тоже не забыты.

Все изменения Microsoft разместила внутри патча до версии 8.93. Обновиться могут пользователи Skype, работающие под Windows, macOS и Linux и пользующиеся мобильными устройствами под управлением Android и iOS.

8.93 – это второй крупный релиз для Skype за последние два месяца. В декабре 2022 г. Microsoft выпустила апдейт, в котором пересмотрела внешний вид мобильной версии своего мессенджера. Skype для настольных ПК тоже претерпел изменения и в плане дизайна интерфейса стал намного сильнее походить на своих прямых конкурентов, в особенности на Telegram.

В новом апдейте все основные изменения относятся к категории полезных, но без «косметики» все же не обошлось. К первым можно отнести более тонкую настройку окна входящего звонка (Caller ID).

Не менее значимым является встроенный универсальный переводчик, научившийся автоматически определять язык собеседника и переводить его текст и речь в реальном времени. Также Microsoft научила свой переводчик не менять голос пользователя – у его собеседника будет создаваться эффект, что он действительно говорит на одном с ним языке.

Дополнительно Microsoft встроила в Skype поддержку цветовых тем интерфейса, добавив несколько оттенков на выбор. Это и предыдущие новшества доступны во всех модификациях Skype – и на ПК, и на мобильных устройствах.

Версии мессенджера для iOS и Android получили вкладку Skype Today. Это, по сути, агрегатор новостей, позволяющий не тратить время на их чтение в браузере, но при этом быть в курсе мировых событий. Microsoft встроила в мобильный Skype поддержку QR-кодов. С их помощью можно добавлять пользователей в список контактов без необходимости вписывать его данные вручную.

Наконец, небольшим изменениям подвергся дизайн окна видеозвонков на экранах смартфонов и планшетов. В целом, Microsoft перешла на ежемесячный выпуск обновлений для Skype. Что будет ждать пользователей в феврале 2023 г. пока неясно.