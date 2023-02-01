Анонсирован Artifact — текстовый аналог TikTok

Разработчики Instagram Кевин Систром (Kevin Systrom) и Майк Кригер (Mike Krieger), ушедшие из Facebook в 2018 году из-за разногласий с руководством соцсети, учредили новую компанию, которая тоже специализируется на социальных площадках. Первым её проектом стал сервис Artifact — персонализированная лента новостей с рекомендательным алгоритмом на базе искусственного интеллекта.

Artifact — это своего рода текстовый аналог TikTok, обладающий также некоторым чертами Google Reader и Twitter. Пользователю демонстрируется подборка статей из утверждённого платформой каталога издателей: от крупных ресурсов масштаба New York Times до небольших блогов на узкие темы. По мере выбора материалов пользователем Artifact предлагает ему схожие публикации, постепенно подстраивая рекомендательный алгоритм, как это делает TikTok. Сейчас на платформе тестируется и пользовательский раздел, в котором люди смогут подписываться на публикации и комментарии друг друга; готовится также система личных сообщений.

В последние годы вдохновлённые успехом TikTok крупные соцсети начали разрабатывать собственные продукты, повторяющие возможности китайской платформы, и в первую очередь формат вертикальных коротких видео. В отличие от них Artifact твёрдо нацелен на текстовый формат, и разработчики платформы надеются, что новые возможности ИИ-алгоритмов помогут сервису выйти на широкую аудиторию. Сейчас Artifact остаётся на стадии закрытого бета-тестирования, но авторы проекта обещают, что долго оно не продлится, и приложения под Android и iOS станут общедоступными в самое ближайшее время.