«Яндекс» разрабатывает российскую версию ChatGPT

«Яндекс» разрабатывает российскую версию нейросети ChatGPT. Скоро должно начаться обучение нейросети, первые интеграции планируется запустить до конца года. В «Яндексе» подтвердили, что работают над новой сетью, ее название — YaLM 2.0. По словам представителей компании, нейросеть станет частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других сервисов.

В «Почте» новый искусственный интеллект (ИИ) будет помогать быстро составлять развернутое письмо в выбранной стилистике, а получателю ИИ сможет изложить краткое содержание сообщений, полагают собеседники издания. «Алиса» же станет умнее, будет лучше удерживать контекст беседы и сможет отвечать на большее количество сложных вопросов.

Как отмечают эксперты, знакомые с разработкой, текст сгенерированный новой нейросетью практически невозможно отличить от написанного человеком. При этом кажется, что «автор» прочитал все книги и статьи в мире, выделил главное и сформулировал полный и содержательный ответ.