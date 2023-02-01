Microsoft прекратила продажи лицензий Windows 10

Компания Microsoft начала постепенный процесс вывода в отставку операционной системы Windows 10 спустя почти восемь лет с момента релиза.

Релиз Windows 10 состоялся в 2015 году, а окончательное прекращение поддержки запланировано на 14 октября 2025 года. Сейчас же Microsoft прекратила продажи лицензий для Windows 10. Больше Microsoft не будет предлагать ключи для активации ОС в своих официальных онлайн- или офлайн-магазинах.

Для пользователей это означает, что в Microsoft Store можно купить ключи только для Windows 11, но не для Windows 10. На страничках с описанием Windows 10 Home и Pro на сайте Microsoft с сегодняшнего дня также начала действовать переадресация на страничку Upgrade to a Windows 11 PC (Обнови ПК до Windows 11).

Отметим, что Microsoft продолжит выпускать обновления безопасности вплоть до 14 октября 2025 года. При этом пользователи смогут приобретать лицензии Windows 10 и физические копии Windows 10 у сторонних ретейлеров.