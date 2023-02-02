У ChatGPT появилась платная подписка Plus за $20 в месяц

Чат-бот с ИИ ChatGPT получил платную подписку. Разработчик данного ИИ-инструмента OpenAI запустил тарифный план ChatGPT Plus стоимостью $20 в месяц, с которым пользователи смогут получить больше возможностей.

Пользоваться ChatGPT все желающие смогут по-прежнему бесплатно, а платным подписчикам сервиса ChatGPT Plus будут предложены дополнительные опции. OpenAI сообщает, что подписчики будут иметь доступ к чат-боту даже в периоды высокой нагрузки, им будет обеспечено более быстрое время отклика от ChatGPT, а также приоритетный доступ к обновлениям и новым функциям.

Платная подписка ChatGPT Plus на данный момент будет доступна только пользователям в США. Процесс приглашения подписчиков на основе открытого прежде листа ожидания начнётся в ближайшее время. Разработчики расширят доступ к платной подписке, а также обеспечат ей пользователей из других стран.

В компании сообщили, что платная подписка поможет сохранить ChatGPT бесплатным для большого числа пользователей.