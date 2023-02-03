Хакеры украли в 2022 году криптовалюту на рекордную сумму — $3,8 млрд

В прошлом году хакерам удалось похитить у криптовалютных компаний цифровые активы на рекордную сумму — $3,8 млрд, причём большую часть украли хакеры, связанные с Северной Кореей. Об этом сообщается в отчёте аналитической компании по блокчейну Chainalysis. Для сравнения, в 2021 году хакеры похитили криптовалюту на $3,3 млрд.

Согласно данным Chainalysis, хакеры, связанные с Северной Кореей, украли за год в результате взломов компьютерных систем криптовалюту на сумму около $1,7 млрд, что гораздо больше по сравнению с $429 млн в предыдущем году. ФБР обвиняет их во мартовском взломе блокчейн-платформы Ronin, на которой работает популярная NFT-игра Axie Infinity от Sky Mavis, когда было похищено цифровых активов на сумму около $625 млн и краже у криптовалютной компании Harmony финансов на сумму $100 млн в июне прошлого года.

«Объём экспорта Северной Кореей товаров в 2020 году составил $142 млн, поэтому не будет преувеличением сказать, что взлом криптовалютных платформ составляет значительную часть экономики страны», — отмечено в отчёте Chainalysis.

Основной целью хакеров были протоколы DeFi, в результате взлома которых было похищено $3,1 млрд или 82,1 % всей украденной криптовалюты в 2022 году. В 2021 году на взломы протоколов DeFi пришлось 73,3 % похищенной критповалюты.

В прошлом году 64 % атак на системы DeFi были нацелены на блокчейн-мосты (или кроссчейн-мосты), которые позволяют пользователям обмениваться активами между разными блокчейн-экосистемами. Сервисы на основе блокчейн-мостов обычно хранят большие суммы различных цифровых монет, что делает их главной мишенью для хакеров. В частности, кражи у Infinity и Harmony были осуществлены в результате взлома блокчейн-моста.