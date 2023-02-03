«Белтелеком» предлагает новые пакеты услуг для дома и бизнеса

В линейках «Семейный» и «Бизнес-кейс» появились новинки. Ассортимент тарифных планов для физических и юридических лиц пополнился новыми предложениями – «Семейный 30» и «Бизнес-кейс 15 Видеоконтроль».

Тарифный план «Семейный 30» – для абонентов, подключенных по технологии хDSL. Он включает в себя:

  • доступ в интернет на скорости 30/1 Мбит/с;
  • интернет-телевидение SMART ZALA на условиях тарифного плана «Канапа ТВ» с дополнительными пакетами «Больше ТВ» и «Премиум»;
  • телефонную связь с неограниченным количеством соединений в сети «Белтелеком» и услугой определения номера CLIP.

Ежемесячная абонплата за пакет услуг «Семейный 30» составляет 39 рублей.

«Бизнес-кейс 15 Видеоконтроль» – новый пакет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Его отличительная особенность – наличие услуги «Видеоконтроль» с одной видеокамерой разрешением 2Мпикс.

Пакет услуг включает:

  • доступ в интернет на скорости 15 Мбит/с на прием и 7,5 Мбит/с на передачу;
  • телефонную связь на условиях неограниченной продолжительности телефонных соединений по сети РУП «Белтелеком» с дополнительной услугой определения номера CLIP;
  • услугу «Видеоконтроль».

Воспользоваться пакетом услуг могут абоненты, подключенные по технологии GPON. Стоимость «Бизнес-кейс 15 Видеоконтроль» – 34,4 рубля без учета НДС.

 

 

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