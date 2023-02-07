Новинка в МТС: робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10

В интернет-магазин МТС поступил в продажу моющий робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+. Новинка поможет справиться даже с самым сильным загрязнением благодаря высокой мощности всасывания, а технология трехмерного обнаружения позволяет точно объезжать препятствия, не сталкиваясь с мебелью.

Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+ получил улучшенные характеристики производительности, включая повышенную мощность всасывающего вентилятора и увеличенное время автономной работы. Так, он обладает мощностью всасывания 4000 Па, которая способна обеспечить эффективную очистку дома. С помощью 4 настроек скорости работы можно выбрать наиболее оптимальный режим удаления загрязнений. Вместительный пылесборник объемом 0,45 литра позволяет убрать большое количество мусора.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ может проводить тщательную влажную уборку с помощью двух комплексных двухслойных насадок. Они вращаются на высокой скорости, симулируя эффект влажной уборки вручную. За счет этого увеличивается мощность очистки, и пятна удаляются более эффективно. Резервуара для воды емкостью 0,2 литра хватает для того, чтобы провести уборку помещения площадью до 180 квадратных метров.

Умный пылесос ориентируется в пространстве с помощью лазерной системы навигации LDS. Благодаря ей он умеет распознавать преграды на своём пути с точностью до нескольких миллиметров. Это позволяет точно объезжать препятствия и защищать окрашенную поверхность мебели. А мощный аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает до 2 часов автономной работы при настройках тишины в режиме очистки.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ поддерживает дистанционное управление со смартфона. С помощью мобильного приложения Mi Home можно разработать более оптимальный план уборки в соответствии с планировкой комнаты. Приложение позволяет установить ограничения для определенных зон и создать виртуальные стены. Пылесос легко интегрируется в систему «Умный дом», где наряду с другими «умными» устройствами будет работать самостоятельно по заранее заданным сценариям.

Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+ доступен для всех за 1349 рублей. Абоненты МТС могут оформить устройство в рассрочку от 59,90 рубля в месяц.