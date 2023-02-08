Binance приостанавливает ввод и вывод средств в долларах США

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, приостановит ввод и вывод средств в долларах США, при этом в компании не объяснили причину своего решения.

«Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля, — заявил представитель Binance CNBC. — Затронутые клиенты уведомляются напрямую».

Компания заявила, что «0,01% ежемесячных активных пользователей используют банковские переводы в долларах США», и добавила, что компания «прилагает все усилия, чтобы возобновить обслуживание как можно скорее».

Американское подразделение Binance US сообщило в Twitter, что приостановка не затронула его. Таким образом, этот шаг распространяется только на клиентов за пределами США, которые переводят деньги на банковские счета или с банковских счетов в долларах.

Данные Arkham Intelligence показывают, что после объявления произошел резкий всплеск оттока средств из криптокошельков Binance. Миллионы привязанных к доллару стейблкойнов, таких как Tether и USDC, утекли на конкурирующие биржи или отдельные кошельки.

Согласно данным DefiLlama, чистый отток долларов США из Binance за день составил более 172 миллионов долларов. Однако это небольшая сумма денег для компании, которая владеет криптоактивами на сумму 42,2 миллиарда долларов.