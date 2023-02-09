Alibaba создала свой аналог ChatGPT

Китайская компания Alibaba Group заявила, что разработала систему с искусственным интеллектом, подобную набравшему огромную популярность ИИ-боту ChatGPT от компании Open AI. В настоящее время разработка Alibaba находится на этапе внутреннего тестирования.

В сообщении сказано, что в будущем Alibaba может интегрировать своего ИИ-бота в фирменное коммуникационное приложение DingTalk, представляющее собой аналог Zoom. Официальные представители компании пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

«Передовые инновации, такие как большие языковые модели и генеративный ИИ, были в центре нашего внимания с момента создания DAMO [исследовательский институт Alibaba] в 2017 году. Как технологический лидер, мы продолжим инвестировать в интеграцию передовых технологий в приложения с пользой для наших клиентов, а также их клиентов с помощью облачных сервисов», — сообщил представитель Alibaba.