В МТС большое поступление умной техники Xiaomi

В интернет-магазине МТС большое поступление умной техники Xiaomi. В продаже появились новые устройства Xiaomi, которые помогут позаботиться о вашей красоте и здоровье.

Среди новинок — смарт-блендер, очиститель воздуха, умный обогреватель, весы и многое другое. Приобрести полезные устройства можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа. Новинки представлены в только интернет-магазине МТС.

Смарт-блендер Xiaomi Smart Blender поддерживает 9 скоростей смешивания холодных и горячих ингредиентов для приготовления вкусных блюд. С его помощью легко получить освежающие смузи, свежевыжатые соки и питательные супы. Скорости можно регулировать прямо в процессе смешивания в ручном режиме. Имеются 8 автоматических программ для приготовления определенных супов и напитков. Встроенный нагревательный элемент способен удерживать температуру до 4 часов в специальном режиме поддержания тепла. Оснащен функцией колки льда. При оплате сразу Xiaomi Smart Blender предлагается за 349 рублей. При покупке в рассрочку на год его стоимость составит 32 рубля в месяц, а на два года — 16 рублей.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact устраняет 99,97% частиц размером 0,3 мкм и 99,99% частиц размером 0,1 мкм благодаря системе тройной фильтрации. В кратчайшие сроки он очищает помещение от аллергенов и других вредных примесей. Для этой модели характерен низкий уровень шума и энергопотребления: за 24 часа работы устройство потребляет всего 0,7 кВт/ч. Компактные размеры позволяют размещать его как на полу, так и на столе. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact доступен для всех за 269 рублей. Для абонентов МТС очиститель воздуха предлагается в рассрочку — ежемесячная выплата составит от 12,20 рубля.

Умный обогреватель Xiaomi Smart Tower Heater Lite с мощностью 2000 Вт не заставит долго ждать, чтобы согреться — нагревательный элемент подает тепло уже через 3 секунды после включения. Встроенный интеллектуальный датчик автоматически сокращает энергопотребление, когда устанавливается нужная температура. Так он поддерживает комфортный уровень тепла и экономит энергию. Доступны 4 режима работы для разных потребностей. Реализован ряд функций защиты для вашего удобства и безопасности. Xiaomi Smart Tower Heater Lite можно приобрести в рамках акции «Для всех» за 269 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут оформить обогреватель в рассрочку на год за 25 рублей в месяц или на два года — за 12,50 рубля.

Часы-термогигрометр Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock показывают точное время и одновременно отслеживают температуру и влажность. Они помогут установить полезный для здоровья и комфортный микроклимат в жилом пространстве. Интуитивно понятные значки на экране устройства позволяют быстро оценить уровень температуры и влажности. При достижении определенных значений термогигрометр может отдать команду подключенному умному кондиционеру или увлажнителю воздуха, чтобы создать подходящий микроклимат в помещении. Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock можно купить за 89 рублей единым платежом по акции «Для всех» . Приобретая в рассрочку по акции «Промо 2023» их стоимость составит от 3,9 рубля в месяц.

Представленные выше новинки Xiaomi умеют работать автоматически по заданным заранее сценариям в соответствии с концепцией «Умного дома». Такие устройства можно включить/выключить дистанционно, задать время и сценарии работы. Удаленное управление осуществляется со смартфона через приложение Mi Home или с помощью умной колонки с голосовым помощником Алисой.

Остальные полезные устройства — просто обладают рядом интеллектуальных функций.

Так, напольные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 способны измерять 13 параметров тела, включая вес, процент жира, содержание белка, мышечную и костную массу. Дополнительно устройство позволяет проводить тест на равновесие. Данные о взвешивании можно загружать в приложение Mi Fit, которое поможет составить на их основе индивидуальную программу тренировок. Весы могут хранить статистику 16 пользователей. Поддерживаются 2 режима работы: первый связан с параметрами организма, второй рекомендуется для взвешивания. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 доступны для всех за 89 рублей. Абоненты МТС могут купить их в рассрочку на год за 9 рублей в месяц или на два года — за 4,5 рубля.

Фен Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 помогает сделать волосы более гладкими и сияющими. Благодаря функции ионизации он сохраняет в волосах естественную влагу, нейтрализует статическое электричество и уменьшает спутывание, чтобы сделать их крепкими и упругими. Устройство оснащено мощным мотором, работающим со скоростью 20 тысяч оборотов в минуту, и 7 турбинными лопастями в форме крыльев. Автоматический режим чередования горячего и холодного воздуха предотвращает повреждение волос. Реализовано аэродинамическое шумоподавление, которое позволяет использовать фен с большим комфортом. Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 199 рублей. Для абонентов МТС гаджет доступен в рассрочку от 8,8 рубля в месяц.

Портативный воздушный компрессор Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor 1S поможет быстро и точно накачать шины автомобиля, мотоцикла, велосипеда или просто мяч. Предусмотрено 5 режимов накачивания с предварительно заданными значениями давления воздуха, которые предотвращают перекачивание и порчу изделия. Одной зарядки аккумулятора хватает на 2 полных накачивания или до 8 подкачек автомобильных шин. Можно самостоятельно установить параметры давления и устройство их запомнит, чтобы вам не нужно было каждый раз выбирать их заново. Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor 1S предлагается для всех за 149 рублей. Для абонентов МТС компрессор доступен в рассрочку от 7 рублей в месяц.