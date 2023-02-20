В Facebook и Instagram появились платные подписки

Социальные сети компании Meta Platforms с этой недели будут предлагать платную подписку для пользователей Facebook и Instagram.

Как сообщает Bloomberg, в качестве ценовых ориентиров избрана «абонентская плата» в размере $11,99 в месяц при оплате через сторонние сервисы или $14,99 при оплате через Apple iOS. В Австралии сервис стартует на этой неделе по цене 19,99 австралийских долларов ($13,79) при оплате через сайт или 24,99 австралийских долларов ($17,24) при оплате через мобильную платформу Apple. В Новой Зеландии пользователям придётся заплатить 23,99 или 29,99 новозеландских долларов ($14,98 и $18,73) соответственно. Подписки для Facebook * и Instagram * будут предлагаться отдельно.

Прежде всего, подписка позволит пользователям этих социальных сетей подтвердить свою личность и подлинность учётной записи с использованием одного из документов государственного образца, который содержит фотографию владельца. Пройдя эту процедуру, учётная запись получает особый значок верификации, но если пользователь пожелает изменить имя в учётной записи, дату рождения или фото в профиле, то верификацию придётся проходить повторно. Подписчиками могут стать только граждане старше 18 лет, имеющие соответствующие документы.

Подписчики получат приоритет в продвижении в поисковых выдачах и рекомендациях, поэтому данная услуга в большей степени ориентирована на создателей контента. Бизнесу подписка пока не доступна, но если судить по характеру заявлений представителей Meta * Platforms, это лишь вопрос времени. Подписчикам будут доступны эксклюзивные стикеры для Stories и Reels, а также сто бесплатных звёзд в месяц — это своего рода внутренняя цифровая валюта, которой пользователи поощряют друг друга.

Для тех, кто верификацию учётных записей проходил по прежним правилам, ничего не изменится, их никто не будет заставлять оформлять подписку для сохранения привилегий. К числу последних для подписчиков следует отнести приоритет в обращении к технической поддержке социальных сетей, а также улучшенную защиту от «самозванцев», которые могут выдавать себя за вас. Вслед за Австралией и Новой Зеландией сервис будет запущен и в других странах, где осуществляют свою деятельность Facebook и Instagram.