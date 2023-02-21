Тинькофф Образование запускает бесплатный курс «Финтех-тренды»

Тинькофф Образование запускает третий ежегодный онлайн-курс «Финтех-тренды» о тенденциях и инновациях в финтехе. Команда Тинькофф через призму собственного опыта и знаний расскажет, как работают восемь самых перспективных финансовых технологий по мнению Банка России:

  • большие данные;
  • анализ данных;
  • мобильные технологии;
  • искусственный интеллект;
  • роботизация;
  • биометрия;
  • open banking;
  • облачные технологии.

В этом году курс пройдет в формате лектория. Лекторами выступят топ-менеджеры, руководители направлений и ведущие специалисты Тинькофф — те, кто регулярно выводит новые технологии на рынок финтеха. Среди них:

  • директор по бизнес-технологиям, вице-президент Константин Маркелов;
  • управляющий директор центра технологий AI Виктор Тарнавский;
  • руководитель разработки цифровых экосистем Александр Поломодов и другие.

Курс состоит из девяти лекций, которые будут выходить каждую неделю, начиная с 20 февраля. Для участия нужно подать заявку на сайте лектория до 20 февраля.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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