Тинькофф Образование запускает бесплатный курс «Финтех-тренды»

Тинькофф Образование запускает третий ежегодный онлайн-курс «Финтех-тренды» о тенденциях и инновациях в финтехе. Команда Тинькофф через призму собственного опыта и знаний расскажет, как работают восемь самых перспективных финансовых технологий по мнению Банка России:

большие данные;

анализ данных;

мобильные технологии;

искусственный интеллект;

роботизация;

биометрия;

open banking;

облачные технологии.

В этом году курс пройдет в формате лектория. Лекторами выступят топ-менеджеры, руководители направлений и ведущие специалисты Тинькофф — те, кто регулярно выводит новые технологии на рынок финтеха. Среди них:

директор по бизнес-технологиям, вице-президент Константин Маркелов;

управляющий директор центра технологий AI Виктор Тарнавский;

руководитель разработки цифровых экосистем Александр Поломодов и другие.

Курс состоит из девяти лекций, которые будут выходить каждую неделю, начиная с 20 февраля. Для участия нужно подать заявку на сайте лектория до 20 февраля.