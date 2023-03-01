Компании Qualcomm и Thales представили первую в мире карту iSIM. Партнёры объявили о сертификации первой такой карты для коммерческого развертывания на основе SoC Snapdragon 8 Gen 2.

iSIM представляет собой карту SIM, интегрированную непосредственно в однокристальную систему. В данном случае — в Snapdragon 8 Gen 2. Как говорит сама Qualcomm, такое решение позволяет ещё больше сэкономить место внутри устройства даже в сравнении с eSIM. Согласно прогнозам аналитиков Kaleido Intelligence, уже к 2027 году доля iSIM вырастет до 300 млн единиц, благодаря чему на долю iSIM будет приходиться 19% всех поставок eSIM.

Arm представила концепцию iSIM ещё в 2018 году. Тогда компания говорила, что необходимые для реализации технологии транзисторы в SoC разместятся на площади всего 1 мм2. Вероятно, сейчас эта площадь существенно меньше.