Qualcomm и Thales представили первую в мире карту iSIM

Компании Qualcomm и Thales представили первую в мире карту iSIM. Партнёры объявили о сертификации первой такой карты для коммерческого развертывания на основе SoC Snapdragon 8 Gen 2. 

iSIM представляет собой карту SIM, интегрированную непосредственно в однокристальную систему. В данном случае — в Snapdragon 8 Gen 2. Как говорит сама Qualcomm, такое решение позволяет ещё больше сэкономить место внутри устройства даже в сравнении с eSIM. Согласно прогнозам аналитиков Kaleido Intelligence, уже к 2027 году доля iSIM вырастет до 300 млн единиц, благодаря чему на долю iSIM будет приходиться 19% всех поставок eSIM. 

Arm представила концепцию iSIM ещё в 2018 году. Тогда компания говорила, что необходимые для реализации технологии транзисторы в SoC разместятся на площади всего 1 мм2. Вероятно, сейчас эта площадь существенно меньше.  

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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