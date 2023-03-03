В МТС появились в продаже смарт-часы Apple Watch Ultra

В сети салонов и интернет-магазине МТС появились в продаже экстремально прочные смарт-часы Apple Watch Ultra. Приобрести популярный гаджет можно как единым платежом, так и в рассрочку от 176 рублей в месяц.

Apple Watch — умные устройства, которые оснащены датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени. Компактный гаджет всегда будет полезен: с его помощью вы сможете оперативно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях и напоминаниях.

Представляем новую модель часов Apple с повышенной надежностью и автономностью: ее можно использовать в экстремальных условиях при низких и высоких температурах.

Смарт-часы Apple Watch Ultra порадуют своего владельца высокой прочностью, длительной автономностью и точной работой GPS-модуля. Умный гаджет оснащен ярким Retina-дисплеем с высокой плотностью пикселей и едва заметными рамками, а корпус устройства выполнен из титана. Поддержка технологии Always On Display позволяет постоянно отображать на дисплее важную информацию. Сапфировое стекло и специальная усиленная рамка защищают экран от повреждений при ударах. При этом смарт-часы способны выдерживать экстремальные температуры и перепады высот, а также погружение в воду на глубину до 100 метров.

Watch Ultra поддерживают функцию измерения температуры тела, уровня кислорода в крови и снятия ЭКГ. Часы способны распознавать разные типы автомобильных аварий и резкие падения владельца. Они также умеют автоматически вызывать экстренные службы в случае, если их обладатель не реагирует на сигналы. Улучшенный GPS обеспечивает более точное позиционирование. В обычном режиме использования часы могут работать до 36 часов без подзарядки, а в режиме низкого энергопотребления — до 60 часов.

Приобрести Apple Watch 49 мм можно за 3499 рублей или в рассрочку на год за 330 рублей в месяц. В рассрочку на два года ежемесячная выплата составит 176 рублей.