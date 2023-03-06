Выгода до 300 рублей на ряд устройств Apple в МТС

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести ряд смартфонов Apple.

Сэкономить можно при покупке смартфонов следующих моделей: iPhone 13 128GB, iPhone 12 128GB и iPhone 14 Plus с памятью 128GB и 256GB. Скидка при их покупке составит до 300 рублей.

Кроме того, с экономией до 300 рублей доступны MacBook Air 13", а с выгодой до 240 рублей – смарт-часы Watch Series 8. Перечень моделей гаджетов Apple с акционными ценами на них можно по ссылке.