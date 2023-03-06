Honor представила смартфон Magic5 Ultimate

Компания Honor представила флагманский смартфон Magic5 Ultimate в Китае. Новинка предлагает 16 Гбайт оперативной и такой же объём флеш-памяти.

В техническом плане Magic5 Ultimate — копия Magic5 Pro. Он получил большой 6,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2848 × 1312 пикселей и частотой обновления 120 Гц, флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 и батарею на 5450 мА·ч (у международной версии Magic5 Pro ёмкость равна 5100 мА·ч).

Фронтальная камера у смартфона двойная: 12-Мп модуль с широкоугольной оптикой (угол обзора 100 градусов) дополняет датчик глубины. На тыльной панели устройства расположен блок основной камеры с тремя 50-мегапиксельными датчиками. Размер главного сенсора составляет 1,12 дюйма. Эта камера оборудована 23-мм оптикой с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией. Телефотомодуль получил 90-мм оптику с апертурой f/3.0 и предлагает 3,5-кратный оптический зум, а также 100-кратный цифровой зум. Кроме того, поддерживается макросъёмка с расстояния 30 см. Третий модуль оснащён широкоугольной 13-мм оптикой с апертурой f/2.0 и полем зрения 122 градуса. Этот модуль позволяет также делать макроснимки с расстояния всего 2,5 см.

Для Magic5 Ultimate предлагаются два цвета корпуса на выбор — Elegant Black (чёрный) и Burning Orange (оранжевый). Задняя крышка устройства покрыта искусственной кожей. Смартфон поставляется с премиальным кожаным чехлом от Montblanc. Также у версии Ultimate в комплект поставки включены наушники с USB-C.

Смартфон Magic5 Ultimate уже можно заказать в Китае. Новинка стоит 6699 юаней (около $970). Поставки устройства начнутся с 20 марта.