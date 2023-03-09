В МТС новое поступление товаров для умного дома

В продаже появились новые умные устройства — очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite и проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2. Приобрести их можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Новинки представлены в только интернет-магазине МТС.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite — один из компактных очистителей Xiaomi нового, четвёртого поколения. Дизайн Purifier 4 Lite отличается от большинства других очистителей воздуха Xiaomi — модель имеет более острые края, они закруглены совсем немного. Очиститель оснащён дисплеем, но он не сенсорный — управлять прибором можно механическими кнопками на корпусе. Также имеются датчики температуры и влажности.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite отлично борется с неприятными запахами, пылью и шерстью животных. Устройство способно очищать до 6000 литров воздуха за одну минуту. Антибактериальный фильтр удаляет до 99,97% мелких частиц. При этом, часто менять его не нужно: один фильтр рассчитан на 6-12 месяцев. Умный гаджет поддерживает несколько режимов работы, в том числе ночной — с низким уровнем шума. Производительности Xiaomi Purifier 4 Lite хватит для очистки воздуха в комнате площадью до 43 квадратных метров. Встроенный светодиодный дисплей непрерывно отображает уровень температуры и влажности в комнате. Удаленное управление очистителем осуществляется через приложение Mi Home. Его можно подключить к системе Умный дом и настроить автономную работу по заданным сценариям.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite предлагается за 479 рублей или от 20,90 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 представляет собой компактный проектор белого цвета. В передней части он имеет тканевое покрытие, а остальная часть корпуса выполнена из пластика. Mi Smart Projector 2 — модель проектора Xiaomi, которая способна проецировать экран с диагональю 120 дюймов и разрешением Full HD.

Mi Smart Projector 2 позволяет выводить на любую гладкую поверхность изображение с разрешением 1920х1080 пикселей. Диагональ отображаемого экрана может составлять от 60 до 120 дюймов. Устройство производит автоматическую коррекцию искажений, благодаря которой не возникнет трудностей по проецированию идеального квадрата. Высокочувствительная камера улучшает скорость фокусировки, обеспечивая высокую четкость и резкость картинки. А два встроенных динамика помогут наслаждаться многоканальным Dolby Audio звуком. Для управления проектором можно воспользоваться голосовым помощником Google Assistent.

Приобрести Xiaomi Mi Smart Projector 2 можно за 1799 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 170 рублей, а на два года — 85 рубля.