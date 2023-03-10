Epic Games Store подвёл итоги 2022 года

В 2022 году издатели и разработчики добавили в Epic Games Store 626 новых игр и приложений для ПК, в результате чего их общее число теперь составляет 1 548. Если учитывать собственные игры Epic, то в 2022 году пользователи потратили на них 820 миллионов долларов США, что на 2% меньше, чем в 2021 г.
Компания объявила о полноценном запуске инструментов для самостоятельной публикации: этап их закрытого бета-тестирования подошёл к концу. Они есть на портале разработчика Epic и позволят существенно расширить каталог игр и приложений. Инструменты позволяют с лёгкостью публиковать подходящие продукты в Epic Games Store для большой глобальной аудитории. Партнёры, пользующиеся инструментами для самостоятельной публикации, продолжат получать прибыль с разделением 88% на 12% или же смогут использовать собственную систему платежей в приложении.
В 2023 году компания сосредоточится на повышении производительности программы запуска, а также на внесении нескольких исправлений в Epic Games Store.
- Повысить производительность программы запуска, чтобы она быстрее грузилась, а также сделать её более удобной для использования.
- Поддерживать подписочные сервисы от сторонних издателей и сетевые службы.
- В дополнение к страницам продукта создать центры контента, где издатели смогут в удобном формате сообщать пользователям о грядущих и имеющихся сетевых службах, новостях разработки и обновлениях приложений.
- Продолжить еженедельные раздачи бесплатных игр в 2023 году.
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