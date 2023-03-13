Новинка в МТС: игровой монитор Xiaomi

В интернет-магазине МТС появилась интересная новинка – игровой монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor 30. Приобрести новинку можно в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. Ежемесячный платеж составит от 53 рублей в месяц.

Геймерский монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 – новинка 2023 года. Модель ориентируется на игровые системы, предлагая максимальную производительность и революционно высокую частоту обновления экрана в 200 Гц. Монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 поддерживает разрешение экрана 2560х1080 пикселей, что при его высокой частоте полностью меняет восприятие игр – картинка становится максимально плавной, четкой и без задержек.

Максимальная яркость экрана составляет 300 кд/м², что позволяет комфортно играть даже при сильном дневном освещении. Время отклика у монитора одно из наиболее быстрых – всего 4 мс. С такими параметрами задержки в воспроизведении игр или видео вам не грозят. Цветовые характеристики монитора показывают охват 99% sRGB. Это позволит насладиться яркой картинкой, максимально приближенной к естественным цветам.

В списке портов имеются HDMI 2.1, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, а также разъем под наушники 3,5 мм.

Абоненты любого оператора могут приобрести игровой монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 в рамках акции «Для всех» за 1099 рублей. Абоненты МТС могут оформить его и в рассрочку, воспользовавшись акцией «Промо 2023». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 103 рубля, а на два года – 53 рубля.