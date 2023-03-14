Биткоин поднялся выше $24 000 после волны банкротств банков в США

Курсы основных криптовалют выросли в понедельник на фоне планов правительства США по защите вкладчиков обанкротившихся американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Капитализация рынка криптовалют в понедельник превысила $1 трлн, увеличившись за сутки примерно на 14 %. На выходных на криптовалютном рынке произошёл резкий спад.

В минувшее воскресенье Федеральная резервная система США опубликовала пару заявлений с одним четким посланием: вкладчики Silicon Valley Bank, как застрахованные, так и незастрахованные, получат помощь, которая позволит «полностью защитить» их вклады.

Последовательное банкротство сразу двух крупных банков в США создавало риск возникновения финансовой инфекции — так называется цепная реакция из финансовых потрясений, которая в данном случае могла привести к банкротству и других кредитных учреждений. Сегодня риск распространения финансовой инфекции стал ниже, чем в прошлую пятницу, но он всё ещё не нулевой.

За последние 24 часа биткоин вырос на 14,8 % и его курс превысил $24 200, а Ethereuim подорожал на 9,25 % и достиг отметки в $1680, свидетельствуют данные CoinDesk. Эти две криптовалюты являются крупнейшими по рыночной капитализации. Многие другие криптовалюты тоже выросли, включая стейблкоин USDC, который подешевел до $0,88 после банкротства Silicon Valley Bank, в котором хранились $3,3 млрд обеспечения криптовалюты. Теперь на фоне заявлений властей США USDC почти вернулся к цене в $1.

Крипто-рынок, наряду с другими крупными отраслями, провел нестабильную неделю после того, как Silvergate Capital, один из крупнейших банков, предоставляющих услуги крипто-компаниям, сообщил, что сворачивает свою деятельность и ликвидирует свое банковское подразделение.

Вскоре после этого в пятницу рухнул Silicon Valley Bank, а в воскресенье регуляторы закрыли Signature Bank, крупного крипто-кредитора. Однако эти рыночные потрясения, похоже, поддержали криптовалютный рынок, поскольку трейдеры положительно отреагировали на новости от властей США.