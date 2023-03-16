Google открыла разработчикам доступ к API нейросети PaLM

Google предложила сторонним разработчикам доступ к одной из своих самых передовых моделей искусственного интеллекта PaLM. Инструменты API помогут «генерировать текст, изображения, код, видео, аудио и многое другое по описанию простым естественным языком».

Google PaLM — это большая языковая модель, гибкая система, способная выполнять различные задачи по созданию и редактированию текстов. Аналогичные функции выполняют системы серии GPT от OpenAI и LLaMA от Meta. Её можно настроить для работы в диалоговом режиме чат-бота, а также выполнения таких задач как обобщение текстов и написание программного кода — некоторые из этих возможностей Google недавно внедрила в своё семейство служб Workspace.

С целью упрощения разработки приложений с использованием API PaLM компания предложила инструмент MakerSuite для быстрого создания прототипов собственных систем. Тонкая настройка удобной для конечного пользователя системы искусственного интеллекта производится прямо в браузере, а требующие высокой производительности задачи по внедрению и развёртыванию выполняются в инфраструктуре Google Cloud.

Google также расширила поддержку генеративного ИИ на своей платформе Vertex AI для развёртывания моделей машинного обучения корпоративными клиентами. На платформе открывается доступ к моделям, разработанным подразделениями Google Research и DeepMind — в будущем появится возможность подключения к сторонним системам и системам с открытым исходным кодом. Наконец, компания объявила о запуске платформы Generative AI App Builder, позволяющей быстро запускать такие продукты как чат-боты, собственные поисковые системы, цифровые ассистенты и многое другое. Через API разработчики получают доступ к базовым моделям от Google и использовать готовые шаблоны для запуска продуктов буквально в считанные минуты.