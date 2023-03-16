В Минцифры России создан департамент больших данных и искусственного интеллекта

Новый департамент больших данных и искусственного интеллекта возглавил Сергей Сергиенко, до этого работавший советником министра. Курирует структуру профильный заместитель министра цифрового развития Григорий Борисенко.

Григорий Борисенко рассказал TAdviser, что профильные направления департамента отвечают за такие вопросы, как создание разных продуктов внутри ведомства с использованием данных, например, «фабрики данных», цифровые профили. Также в зону ответственности входят создание инфраструктуры для предоставления датасетов для обучения ИИ, анализ и работа над устранением нормативных и процессных барьеров, связанных с развитием и внедрением ИИ в госуправлении и в различных отраслях.

Департамент отвечает, в том числе, за национальную систему управления данными (НСУД), за систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и различные аспекты перевода госуправления на цифровую основу. Ранее ответственность за них была распределена по разным департаментам. Департамент больших данных и искусственного интеллекта, 19-й по счету, был сформирован в конце 2022 года.