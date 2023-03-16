БГУИР отметил 59-летие

15 марта трудовой коллектив и студенты БГУИР собрались на торжественном заседании, чтобы отпраздновать 59-летие университета. Руководство вуза наградило лучших сотрудников и обучающихся, а творческие коллективы подготовили праздничный концерт, сообщает пресс служба БГУИР.



С поздравлением к коллективу обратился ректор БГУИР Вадим Богуш:

«БГУИР достойно проходит исторические этапы развития и заслуженно занимает ведущее место в системе подготовки кадров в сфере информационных технологий и радиоэлектроники. В текущем году межведомственной комиссией при Правительстве Республики Беларусь в очередной раз подтверждён статус БГУИР как лауреата премии Правительства в области качества. Это обосновано: на базе университета активно работает учебно-методическое объединение по образованию в сфере информатики и радиоэлектроники. Многие образовательные инновации начинаются в рамках экспериментальных проектов, которые реализуются именно нашими специалистами. Актуальное содержание и высокое качество образования привлекает в ряды студентов БГУИР лучших выпускников школ Беларуси. Интерес к нашему университету растёт и за рубежом. БГУИР - один из немногих вузов, которые в сложной обстановке смогли выполнить задания Министерства образования по экспорту. По результатам прошлого года в Глобальном агрегированном рейтинге мы вошли в категорию «Топ 10 % лучших вузов в мире». Достижения и награды, которые получает университет, - это заслуга не только администрации. Это заслуга большого коллектива БГУИР - около 2 000 работников и более 12 000 студентов».