Свежее обновление Windows 11 может значительно замедлять ПК

На прошлой неделе компания Microsoft выпустила традиционное ежемесячное «обновления по вторникам» (Patch Tuesday) для своей операционной системы. Согласно отзывам пользователей, установившим апдейт на свои ПК, обновление Windows 11 прошло не без проблем.

Как начали жаловаться пользователи в соцсетях и на форумах, обновление может замедлять работу твердотельных накопителей и других загрузочных дисков, снижать скорость загрузки, и так далее.

Например, в ветке Reddit пользователь mesp21 говорит, что скорость его NVMe SSD снизилась более чем вдвое: с номинальных 7000 МБ/с до 3000 МБ/с. После удаления обновления, скорость вернулась к прежним значениям.

Это сообщение собрало довольно много откликов, другие пользователи подтвердили, что у них наблюдаются схожие проблемы. Также участники обсуждения отметили, что время загрузки игр стало «заметно» медленнее, и что после установки патча во вторник возникли «запинки».

Другой пользователь Mrbigdog99 поделился скриншотом, показывающий результаты тестирования CrystalDiskMark до и после обновления, демонстрирующий значительное замедление: