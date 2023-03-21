В МТС снизились цены на ряд гаджетов Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд смарт-часов и фитнес-браслетов Xiaomi. Предложение актуально как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Смарт-часы и фитнес-браслеты Xiaomi — умные устройства, которые оснащены датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени. Компактный гаджет всегда будет полезен: с его помощью вы сможете оперативно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях и напоминаниях.

Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite — полезный гаджет, который обладает универсальными функциями для мониторинга здоровья и физической активности. Умные часы хранят в себе множество режимов тренировок, которые помогут в достижении спортивных целей. Redmi Watch 2 Lite поддерживают более чем 100 режимов упражнений, включая 17 профессиональных и более 90 расширенных режимов для всех видов деятельности в помещении и на открытом воздухе. Обладатели гаджета могут активировать функцию автоматического определения тренировки.

Смарт-часы способны осуществлять круглосуточный мониторинг пульса и сна, вести подсчет сожженных калорий и пройденных шагов, отслеживать точное местоположение с помощью GPS, управлять воспроизведением музыки, уведомлять о входящих вызовах и сообщениях. Гаджет обеспечивает до 10 дней работы в стандартном режиме использования и до 14 часов — при включённом GPS.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite доступны за 169 рублей. Действующие и новые абоненты МТС могут оформить их и в рассрочку от 7,4 рубля в месяц. Максимальная скидка составит до 26% — при покупке в рассрочку на год.

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro — гаджет, который может стать незаменимым помощником для тех, кто предпочитает активный образ жизни. Он поддерживает 117 спортивных режимов, включая плавание — благодаря водонепроницаемости в 5 АТМ. Наличие встроенного модуля GPS позволит использовать фитнес-браслет во время пробежки, не обращаясь к смартфону. В устройстве реализовано множество инструментов для анализа параметров организма и эмоционального состояния. Доступна функция круглосуточного мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови. Специальные датчики и интеллектуальные алгоритмы помогут следить за уровнем стресса и анализировать качество сна. Емкий аккумулятор обеспечивает до 12 дней автономной работы, а для полной его зарядки достаточно 1 часа.

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro доступен за 229 рублей. Абоненты МТС могут оформить устройство в рассрочку от 10 рублей в месяц. Экономия составит до 17%.

Еще один помощник — Xiaomi Mi Smart Band 7. Удобный и практичный наручный гаджет, который позволит эффективно следить за вашим здоровьем и физической активностью. Дисплей фитнес-браслета порадует отличной цветопередачей и высокой четкостью картинки. Настроить внешний вид гаджета помогут более 100 разнообразных циферблатов и интерфейсов. По количеству поддерживаемых функций он не уступает многим смарт-часам. Фитнес-браслет поддерживает более 100 фитнес-режимов, в число которых входит бег, езда на велосипеде, силовые тренировки и многое другое. Также Mi Smart Band 7 поможет изучить тренировочную нагрузку, а специальное приложение Zepp Life определит индекс здоровья, который поможет создать наиболее оптимальную программу тренировок. Устройство оснащено емкой батареей, которая обеспечивает до 14 дней автономной работы.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 7 доступен за 149 рублей. При покупке в рассрочку его стоимость составит от 6,5 рубля в месяц. Максимальная выгода составит до 19%.