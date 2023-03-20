Биткоин стал дороже $28 тысяч

Стоимость биткоина преодолела отметку в $28 тысяч — впервые с середины июня прошлого года. За последние семь дней криптовалюта подорожала на 27%. В настоящий момент, по данным ресурса Coindesk, стоимость одного биткоина составляет $28 269 (на момент написания новости).

За последние сутки криптовалюта торговалась не ниже уровня в 27 тыс. долларов, а в пике достигала $28 479. Рыночная капитализация биткоина в 2023 году выросла на $194 млрд, поднявшись на 66 % с начала этого года. В этом отношении криптовалюта значительно опередила банки с Уолл-стрит, особенно на фоне всеобщего роста опасений, связанных с возможным развитием банковского кризиса. Оценочная стоимость американских банков значительно упала после недавних событий — закрытия Silvergate, а также краха Signature Bank и Silicon Valley Bank.

По мнению бывшего технического директора Coinbase Баладжи Сринивасана (Balaji Srinivasan), надвигающийся глобальный банковский кризис может поднять стоимость биткоина до $1 млн менее чем за 90 дней. Согласно его прогнозам, банковский кризис в США может вызвать гиперинфляцию, которая приведёт к росту цены популярной криптовалюты до семизначных значений. Известно, что Сринивасан не разбрасывается прогнозами впустую и поставил $2 млн на то, что примерно к середине июня стоимость биткоина превысит $1 млн. При этом ещё 10 марта биткоин падал ниже $20 тысяч.