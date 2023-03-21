ЕРИП сообщил о введении минимальной суммы платежа

Сегодня на официальном сайте системы ЕРИП появилась информация о введении минимальной суммы платежа - 3 рубля.

"Уважаемые плательщики! Информируем, что с 21.03.2023 года по части банковских услуг (пополнение банковских счетов, вкладов и депозитов) разрешенная минимальная сумма платежа составляет 3 руб", - сообщается на сайте.

Система «Расчет» – автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства, созданная Национальным банком Республики Беларусь в целях упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц.