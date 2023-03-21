Представлена нейросеть Gen-2, которая создает видеоролики по текстовому запросу

Стартап Runway, известный своим участием в создании популярного генератора изображений по текстовому запросу Stable Diffusion, анонсировал новейшую нейросеть, которая предлагает аналогичный способ создания видео.

Да, нейросеть Gen-2 может преобразовать любое текстовое описание в трехсекундный (на данном этапе) видеоклип, открывая широчайшие возможностей для создателей видеоконтента.

В отличие от своего предшественника, Stable Diffusion, нейросеть Gen-2 не будет с самого начала открыта или широкодоступна из различных соображений. Вместо этого пользователи могут получить доступ к технологии искусственного интеллекта через Discord, присоединившись к очереди на веб-сайте Runway.

Концепция создания видео из текстового ввода не нова в мире искусственного интеллекта. Технологические гиганты ранее выпускали исследовательские работы по аналогичным моделям искусственного интеллекта преобразования текста в видео в конце 2022 года. Однако модель Runway Gen-2 выделяется тем, что она будет доступна для большого количества пользователей.

Способность ИИ генерировать видеоматериалы из текстовых описаний может упростить производственный процесс, снизить затраты и позволить художникам с легкостью воплощать свои идеи в жизнь.