AGON by AOC выпускает новый 32-дюймовый игровой монитор

AGON by AOC объявляет о выпуске следующей модели из серии игровых мониторов AGON 5. Монитор AGON AG325QZN/EU с диагональю 31,5" (80 см) оснащен матрицей Fast VA, которая может работать с впечатляющей частотой обновления кадров 240 Гц. Благодаря достойному коэффициенту контрастности 3000:1, глубокому черному цвету, насыщенным цветам и сертификации DisplayHDR 400, AG325QZN/EU обеспечивает потрясающее качество изображения, а время отклика монитора составляет 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT. Все это говорит о том, что он создан для соревновательных игр. Благодаря своим внушительным размерам, AG325QZN/EU подходит для широкого спектра задач, от больших игровых станций до гейминга на диване или, чтобы играть в специализированные симуляторы.

Чем больше, тем лучше

В то время как любители FPS предпочитают экраны меньшего размера (27″ или даже 24″), чтобы лучше сосредоточиться на всех действиях, происходящих одновременно, киберспортивные соревнования охватывают все разнообразие жанров, где размер экрана 32″ может играть значительную роль. Игры в жанре Action/RPG, файтинги, стратегии в реальном времени, пошаговые стратегии, а также симуляторы пользуются преимуществами широкой диагонали экрана. Это позволяет лучше отобразить сложные детали и погрузить игрока в происходящее.

Такой экран с диагональю 31,5 дюйма, как у монитора AG325QZN/EU, обеспечивает большую площадь изображения, сохраняя при этом обычное соотношение сторон 16:9, что упрощает настройку для игроков. Экран AG325QZN/EU имеет разрешение QHD (2560x1440), что является оптимальным для получения высокой детализации и скорости обработки кадров. Современные графические процессоры во многих играх могут достичь 240 кадров в секунду при разрешении QHD гораздо легче, чем при 4K, что позволяет геймерам использовать преимущества высокой частоты обновления кадров с первых же минут. А благодаря сочетанию высокой частоты обновления кадров и QHD разрешения AG325QZN/EU является перспективным игровым монитором, который может служить геймерам долгие годы.

Быстрые действия и высокая скорость реакции

В AG325QZN/EU используется матрица Fast VA, обеспечивающая быстрое время отклика (1 мс GtG и 0,5 мс MPRT), с возможностью выбора различных уровней овердрайва, что позволяет геймерам точно настроить отзывчивость монитора по своему вкусу для достижения максимального качества изображения без искажений. Поддержка технологии Adaptive-Sync обеспечивает отсутствие разрывов и зависаний в играх. Если на мониторе с частотой обновления 60 Гц пользователь видит новый кадр каждые 16 мс, то на мониторе с частотой обновления 240 Гц это время сокращается до 4 мс. Благодаря короткому промежутку времени между кадрами геймеры чувствуют себя более связанными с игрой, что позволяет им быстрее реагировать на действия соперников и, в конечном счете, побеждать в соревнованиях.

Универсальный и легко настраиваемый

Помимо игрового процесса, широкий экран с диагональю 31,5 дюйма обеспечивает высокую производительность при выполнении повседневных задач. Большая площадь экрана позволяет пользователям открывать несколько окон и приложений и одновременно работать с ними. Благодаря сертификации VESA DisplayHDR 400, AG325QZN/EU отображает HDR-контент в видео и играх. А благодаря пиковой яркости 400 нит и широким углам обзора (178/178°) монитор также подходит для использования в ярко освещенных помещениях. Также предусмотрены 4-портовый концентратор USB 3.2 и восходящий порт USB для подключения к ПК, что позволяет пользователям подключать периферийные устройства непосредственно к монитору, избегая беспорядка на столе.

Как и другие модели AGON 5, AG325QZN/EU отличается элегантным дизайном с очень тонкими рамками и прочной металлической подставкой. Эргономичная подставка с регулировками угла наклона (-5/23°), высоты (150 мм), поворота (-20/20°) и ориентации (90°) обеспечивает комфортное использование для любого пользователя в любых условиях.

Монитор AGON AG325QZN/EU поступит в продажу с марта 2023 года.