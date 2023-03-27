Беларусь в мировом топ-5 по доле выпускников вузов в сфере STEM

Согласно данным, собранным Статистическим институтом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Беларусь заняла 5 месте в мире по доле выпускников вузов в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (сокращенно STEM). Об этом сообщает ПВТ.

1-е и 2-е места в рейтинге занимают Малайзия и Тунис. Доля выпускников в области STEM в этих странах составляет 43,5% и почти 40%. В пятерку стран с самыми высокими показателями по доле выпускников в данной сфере входят также Объединенные Арабские Эмираты, Германия и Беларусь. Согласно графику немецкого статистического бюро Statista, 34,6% выпускников белорусских высших учебных заведений получают научные или инженерные специальности.