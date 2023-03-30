МТС проведет ребрендинг

Оператор сотовой связи МТС объявит о ребрендинге 30 марта. Компания уберет со своего логотипа изображение яйца. Вместо него на новом логотипе будет изображен квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру.

Полный квадрат с надписью МТС будет применяться для основного предложения компании, а в случае с «дочками», суббрендами, например «МТС-авто», «МТС-музыка» и др., у него будет отрезаться уголок, и на этом «осколке» будет размещаться логотип этого направления. Слоган компании остался прежним: «Быть лучше каждый день».

На сайте белорусского оператора МТС пока остается прежний логотип с яйцом. Вероятнее всего, что в ближайшее время ребрендинг коснется и его.