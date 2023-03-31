Разработчики нейросети Midjourney закрыли бесплатный доступ

Midjourney, компания, создавшая популярнейшую нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию, закрыла доступ к бесплатной пробной версии.

«Из-за сочетания чрезвычайного спроса и обхода ограничений пробной версии мы временно отключаем бесплатные пробные версии до тех пор, пока не выпустим следующие улучшения системы», — написал основатель Midjourney Дэвид Хольц на сервере Discord компании.

Ранее на этой неделе в сети появились фотографии Папы Франциска в стильном белом пуховике и инкрустированном бриллиантами колье. На прошлой неделе, когда основные новостные сайты сообщили о том, что бывшего президента США Дональда Трампа вот-вот арестуют в Нью-Йорке, в сеть попала волна фотографий, на которых экс-президента якобы задерживает полиция.

«Дипфейки», созданные при помощи искусственного интеллекта, — это фото и видео, которые демонстрируют, как реальные люди делают или говорят то, чего они никогда не делали или не говорили. Некоторые «дипфейки» могут использоваться в развлекательных целях, но иногда они распространяют ложную информацию, влияют на мнения или наносят ущерб репутации. Многие сайты с генеративным ИИ, в том числе Midjourney и Playground AI, уже ввели ограничения на описания, содержащие сексуальный контент.

Цены на подписку Midjourney варьируются от 10 до 60 долларов в месяц, в зависимости от вычислительной мощности и функций, которые требуются пользователю, включая возможность запуска параллельных заданий. Платформа также предлагает годовые подписки.