В Беларуси продлен лимит в 1 тысячу евро на беспошлинный ввоз товаров

Совет Евразийской экономической комиссии по инициативе российской стороны продлил еще на полгода действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в ЕАЭС в размере 1 тыс. евро. Об этом на брифинге по итогам состоявшегося 30 марта заседания сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Таким образом, до 1 октября этого года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1 тыс. евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке, - пояснила Ия Малкина. - В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм".

Представитель ЕЭК напомнила, что порог был повышен на временной основе год назад, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, и в октябре его действие было продлено до 1 апреля этого года. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

"Отмечу, что порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тыс. евро и 50 кг", - добавила Ия Малкина.