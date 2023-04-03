«IT Школа Samsung» открыла набор на 2023/2024 учебный год

Социально-образовательный проект Samsung Innovation Campus открыл набор учащихся на программу «IT Школа Samsung» на 2023/2024 учебный год. К обучению по программе приглашаются ученики старших классов и учащиеся колледжей в возрасте до 17 лет. В течение одного учебного года участники программы смогут получить углубленные знания по программированию на языке Java, а также практические навыки самостоятельной разработки мобильных приложений для платформы Android. Заявки на поступление принимаются c 1 апреля до 10 сентября 2023 года.

Зачисление на курс «IT Школы Samsung» происходит по результатам двух этапов вступительных испытаний. Первый, отборочный этап представляет собой онлайн-тест, который необходимо пройти на сайте «IT Школы Samsung» с 1 апреля по 10 сентября 2023 года. Информация о результатах станет доступна в течение 2 дней. Кандидаты, которые успешно прошли тестирование на первом этапе, получат приглашение на второй этап. Он будет проходить очно на всех площадках проекта с 21 августа по 17 сентября 2023 года. Обучение в «IT Школе Samsung» бесплатное.

Начиная с запуска социально-образовательного проекта в 2014 году более 4000 выпускников завершили годовую программу с Сертификатом Samsung, 11,3% из них – с отличием. В данный момент «IT Школа Samsung» действует на 57 площадках в 46 городах России, а также в Армении.

В 2022/2023 учебном году «IT Школа Samsung» открыла несколько дополнительных групп с дистанционным обучением. Благодаря этому школьники из регионов, где нет возможности посещать занятия в очном режиме, могут пройти учебный курс в онлайн-формате.