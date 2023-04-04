Курс Dogecoin взлетел, когда Илон Маск заменил логотип Twitter на изображение сиба-ину

Традиционный логотип с изображение птицы в Twitter был заменен на собаки породы сиба-ину с явным намеком на мемную криптовалюту Dogecoin.

Илон Маск напомнил публике сообщение годовой давности, в котором другой пользователь предложил Маску «просто купить Twitter» и «сменить логотип птицы на Dogecoin».

Ранее миллиардер обратился к суду США с просьбой отклонить иск на сумму 258 миллиардов долларов, в рамках которого его обвиняют по сути в создании финансовой пирамиды на фоне поддержки криптовалюты Dogecoin. Адвокаты Илона Маска назвали иск инвесторов Dogecoin «причудливой выдумкой» из-за «безобидных и часто глупых твитов» Маска о Dogecoin.

Пока что непонятно, является ли изменение логотипа постоянным. Известно, что Маск использует Twitter, чтобы троллить как своих поклонников, так и оппонентов. Конечно же, это не могло не отразиться на курсе Dogecoin, который взлетел на 25% за 24 часа и уже приблизился к 10 центам. До скачка курс составлял менее 8 центов. Dogecoin был создан 6 декабря 2013 года, эта криптовалюта в прошлом активно поддерживалась Маском.